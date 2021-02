Ciro Venerato rivela: “Victor Osimhen avrebbe dovuto giocare venti minuti solo a partire da giovedì”

Ciro Venerato è intervenuto in queste ore a Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. “Victor Osimhen avrebbe dovuto giocare venti minuti solo a partire da giovedì prossimo col Granada. Gennaro Gattuso è stato costretto a impiegarlo molto prima per l’emergenza che si è venuta a creare. Il nigeriano però ha fatto solo tapis roulant prima di tornare in campo. Discorso diverso per Dries Mertens che in Belgio almeno si è allenato con una certa costanza”.

“Non dico che Mertens sarà subito al massimo quando tornerà, ma comunque nell’arco di un paio di settimane potrebbe essere pronto. Osimhen avrebbe avuto bisogno di molto più tempo. Il problema del Napoli non è Gattuso, ma i tanti infortuni. I partenopei hanno giocato tantissime partite proprio nel momento in cui in tanti si sono infortunati. Gattuso non ha mai avuto a disposizione la settimana tipo per potere incidere sulla squadra”, ha aggiunto il giornalista della RAI.