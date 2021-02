Napoli, Antonio Corbo sta con Aurelio De Laurentiis: “D’accordo col silenzio stampa. Che cosa deve dire?”

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto in queste ore ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte. “Perché il silenzio stampa del Napoli, in questo momento? Sinceramente, io sono d’accordo con la decisione del presidente. Se parla De Laurentiis, che cosa deve dire? O che conferma Gattuso o che è insoddisfatto. Ma ha già parlato tramite comunicato ufficiale. Se dice quello che penso, però, si crea un’altra polemica, meglio evitare”.

“In questo momento la società è indecisa e non sa cosa fare: non si riesce a capire se la situazione in classifica è rimediabile. Soprattutto non c’è un allenatore di ricambio. La verità è che il Napoli deve prendere un nuovo allenatore per iniziare un ciclo nuovo, con giocatori nuovi. Il Napoli va rifondato. Se ne prendi uno tra quelli che la piazza offre, secondo logica non sono giusti”, ha aggiunto il giornalista de la Repubblica.