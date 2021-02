GAZZETTA – Napoli, per Gennaro Gattuso è la dodicesima sconfitta stagionale

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione di oggi con il derby di Milano: “Strapotere Inter”. Milan travolto 3-0 dall’Inter, derby e fuga scudetto: nerazzurri a +4. Doppio Lautaro Martinez, poi segna Romelu Lukaku. Zlatan Ibrahimovic viene fermato da Samir Handanovic e il centravanti nerazzurro lo punge: “Il migliore sono io”. Conte a ritmo Mou. A Napoli “Furia ADL”: e Victor Osimhen sviene, è in ospedale. Mercoledì Dea in Champions, Un’Atalanta Real avanza a forza 4.

“Per Gattuso è la dodicesima sconfitta stagionale, la terza nelle ultime cinque di campionato, la quinta consecutiva in trasferta mischiando tutte le competizioni. Per sfuggire alla domanda sulle possibili dimissioni, o esonero, il Napoli ha istituito il silenzio stampa. Ma dalle responsabilità non si scappa. Il crollo arriva nella ripresa perché prima c’è stata un’idea di difesa bassa che ha ostacolato gli avversari, non troppo precisi nelle consuete combinazioni”, si legge sulla rosea a proposito del tonfo del Napoli.