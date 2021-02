CDS – Napoli, problemi in difesa: tanti errori nei gol subiti contro l’Atalanta

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport titola così in prima pagina: “Gasp batte Gattuso: Napoli imbavagliato. De Laurentiis ordina il silenzio stampa dopo il duro ok. Osimhen in ospedale per un colpo alla testa”. Apertura dedicata alla vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan con l’allungo dei nereazzurri in classifica: “Fuga per lo scudetto. Doppio Lautaro, sigilli di Lukaku: l’Inter travolge il Milan e vola a +4″.

In casa Napoli, invece, ci sono tanti dubbi sulle reti incassate dagli azzurri contro l’Atalanta. “In ogni gol subito c’è una punta di matita blu. Ieri, sulla prima rete di Zapata, non doveva esserci Mario Rui a contrastarlo. Tra i due ci sono quasi venti centimetri di differenza. Il portoghese è stato sovrastato mentre il cross di Muriel, preciso ma lento, di facile lettura, veniva ignorato dai centrali”. Il Napoli godeva di una delle migliori difese della Serie A fino a qualche settimana fa, ma ora deve ritrovarsi.