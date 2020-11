Valter De Maggio ci ride sopra: “Se la Juventus espone scudetti revocati, il Napoli può togliersi il punto di penalizzazione”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, ha parlato su Kiss Kiss Napoli della vicenda Juventus-Napoli, lanciando un invito curioso al club azzurro. “Devo lanciare una provocazione al Napoli, la squadra di Gattuso, per me, in classifica ha quindici punti. Sono stati conquistati sul campo, per cui, invito il club a mettere sul sito ufficiale i punti effettivi che hanno guadagnato sul rettangolo verde. Non ci sto che venga penalizzato in modo assurdo il Napoli, non sta né in cielo né in terra questa cosa”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Non esiste proprio, il Napoli deve togliere quel punto di penalizzazzione da tutte le classifiche. Lo dico perché c’è la Juventus che espone scudetti revocati, quindi perché il club azzurro non può togliersi quel punto che inoltre ha guadagnato giustamente sul campo. Non mi piace ciò che vedo e sento. Fossi nella società non esiterei a mostrare tutti i punti guadagnati in campo senza pensarci due volte”, ha aggiunto il giornalista.