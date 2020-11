Edy Reja ricorda Napoli e si commuove: “I napoletani non ti tradiscono mai”

Edy Reja è tornato a parlare del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss, con un intervento molto commosso. “I napoletani non ti tradiscono mai. C’è molta libertà anche nei discorsi, se c’è qualcosa che non va, i napoletani te la dicono in faccia, non hanno una doppia faccia, questa è la grande peculiarità di questo popolo. Ho imparato ad amarli fin dal primo giorno, poi magari c’è sempre qualche furbo, ma quello non manca mai in nessun ambiente”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Napoli è una città straordinaria, per storia, cultura, filosofia, non ha eguali. E’ un ambiente unico, io sono arrivato sui 60 anni, ero già maturo, ho imparato a vedere la vita diversamente da quando sono approdato sulla panchina partenopea. Ricordo sempre con piacere quegli anni che mi hanno segnato. Quando posso mi tratto bene, vengo sempre a mangiare in città e a trovare i miei amici, si chiacchiera di tante cose, la città è meravigliosa e resta sempre nel mio cuore”.