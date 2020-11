Napoli-Milan, Gennaro Gattuso preferisce David Ospina ad Alex Meret nonostante l’infortunio

Il ballottaggio tra David Ospina e Alex Meret non accenna a fermarsi. Gennaro Gattuso vuole far ruotare i portieri anche nei big match e secondo Tuttosport il tecnico vede in vantaggio il colombiano, che pare aver superato il fastidio che lo ha fermato in nazionale.

“All’appello manca soltanto Ospina, le cui condizioni sembrerebbero essere meglio di quanto le cronache raccontavano dal Sud America. Dicevano che il portiere colombiano avrebbe lamentato un problema muscolare, ma poi si è seduto in panchina nella sfida persa martedì dalla sua nazionale a Quito: il match valido per le qualificazioni ai Mondiali si è chiuso con un pesante 6-1 a favore dell’Ecuador. Ma Gattuso è stato rassicurato sulle sue condizioni fisiche, tanto che al rientro di Ospina oggi al Training Center, lo allenerà in previsione di una sua partecipazione alla gara di domenica con il Milan. Per Meret, invece, ci sarà spazio giovedì in Europa League nella sfida contro il Rijeka”.