Ivan Zazzaroni è sicuro: “Il Napoli può vincere col Milan bloccando Zlatan Ibrahimovic. Sarà la serata di Fabian Ruiz”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato in queste ore sulle frequenze di Radio CRC, dicendo la sua sul big match che andrà in scena domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, dove la formazione allenata da mister Gennaro Gattuso affronterà il Milan, guidato per l’occasione da Daniele Bonera.

“Il mio pronostico per Napoli-Milan? Il Napoli è superiore. Credo che il Napoli sia in condizione di vincere la sfida. Vedrete che finirà così, vinceranno gli azzurri. Il Milan, a mio avviso, non è una squadra da primi tre posti, perché Zlatan Ibrahimovic-dipendente. Se il Napoli riesce a bloccare lo svedese e a fare la sua partita, può vincere. Victor Osimhen sarebbe servito, perché il Milan alcuni momenti di contropiede te li concede. Sarà la serata di Fabian Ruiz, vedrete”, ha aggiunto il giornalista. Fabian Ruiz è reduce da un buon momento con la Nazionale spagnola, capace di battere per 6-0 la Germania con 3 assist del centrocampista azzurro.