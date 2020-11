Napoli, Fabian Ruiz confessa: “All’inizio piangevo perché sono arrivato qui da solo e non parlavo italiano”

Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Milan. “Metto da parte quanto di buono abbiamo fatto con la nazionale spagnola, ora devo concentrarmi solo su questa partita. Loro sono in un gran momento e se sono primi è perché stanno facendo bene. Non perdono in Serie A da 19 partite e questo la dice lunga su come stanno lavorando per noi è una partita molto difficile e anche molto importante, stiamo lavorando per riuscire a fare del male al Milan e portare i tre punti a casa. Scudetto? Non si sa, nel calcio tutto può essere. Abbiamo una squadra forte, concentrata sul campionato. La squadra sta insieme, è compatta e questo ti assicura punti. Con mister Gattuso stiamo lavorando bene, se continuiamo così a fine campionato potremmo essere in alto”.

“Dries è tanta roba, giocare vicino a lui rende tutto più facile. Con la qualità, l’esperienza, la personalità si fa trovare sempre pronto. Tutti mi chiedono che persona sia Gattuso, credono sia sempre serio, arrabbiato. Posso solo parlarne bene, è un uomo vero, pensa sempre a noi e questo per noi è importante. In caso di difficoltà lui ti è sempre vicino: è un allenatore e un amico. Sono sempre più innamorato di Napoli. Prima che venissi qui sentivo in tanti parlare male di Napoli. All’inizio piangevo perché sono arrivato qui da solo e non parlavo italiano, gli amici e i compagni di squadra mi hanno dato una grossa mano. Giorno dopo giorno sono sempre più innamorato di Napoli. La gente è calorosa, ti vuole bene e questo è bellissimo”.