Un’altra stagione con DAZN: confermata Diletta Leotta, Pierluigi Pardo lascia “Tiki Taka”

Come sarà gestita la visione televisiva della nuova stagione calcistica? Le grandi emozioni della Serie A si divideranno anche quest’anno tra Sky e DAZN, che inaugurerà una nuova stagione di sport sabato 19 settembre. Per raccontare le competizioni è stata confermata infatti la “Dazn Squad”. Diletta Leotta continuerà a essere il volto in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post-partita dei principali match di Serie A. Le si affiancheranno al commento i giornalisti e gli inviati.

Per la Serie B si proseguirà con “Zona Goal”. Oltre che il calcio giocato trovano sempre maggiore spazio nella programmazione DAZN i contenuti originali on-demand che raccontano lo sport da punti di vista diversi e inediti. Al ritorno di “Linea Diletta” si affiancano nuove puntate di “Obiettivo” e gli approfondimenti dell’ex calciatore Federico Balzaretti, di Stefano Borghi e di Pierluigi Pardo. Quest’ultimo ha abbandonato la conduzione di “Tiki Taka” sulla Mediaset. A prendere il suo posto sarà Piero Chiambretti, noto tifoso del Torino.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli.



