TUTTOSPORT – “Arriva Dzeko”: la Juventus pronta ad abbracciare il bosniaco grazie ad Arkadiusz Milik

“Arriva Dzeko” è il titolo pincipale di oggi di Tuttosport. Arkadiusz Milik dice di sì alla Roma e libera il bomber bosniaco per i bianconeri: visite fra domenica e lunedì. Intanto Luis Suarez supera l’esame di italiano sostenuto a Perugia. Spazio ai rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: “Ibra diavolo d’Irlanda: avanti!”. Europa League: 2-0 allo Shamrock, in goal anche Hakan Calhanoglu.

“Io, la Viola e Antognoni: fiero del 10”. Nuovo numero di maglia questa stagione per il classe ’97 Gaetano Castrovilli: indosserà la divisa che è stata tra gli altri anche dell’attuale dirigente viola, di Roberto Baggio, Adrian Mutu e Manuel Rui Costa. “Piano granata: Torreira fino al 2025”. Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale al club di Urbano Cairo. Svolta nella trattativa che porterebbe il centrocampista dell’Arsenal in Piemonte. “Gasp 2023: fatta! Ecco il Ferguson di Bergamo”, si legge invece sull’Atalanta, elogiando la longevità del tecnico.

