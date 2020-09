GAZZETTA – Fiorentina, Rocco Commisso parla del futuro di Federico Chiesa

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina apre con la vittoria europea del Milan: “Sempre Ibra”, titola la rosea. I rossoneri battono a Dublino lo Shamrock Rovers per due reti a zero e superano il turno di Europa League. Zlatan Ibrahimovic apre, Hakan Calhanoglu raddoppia, Gigio Donnarumma para. E c’è spazio per l’esordio ufficiale di Brahim Díaz e di Sandro Tonali. “Suárez l’italiano, Dzeko lo juventino”, si legge invece in taglio alto a proposito delle grandi manovre che in queste ore stanno vedendo protagonisti alcuni dei principali attaccanti d’Europa. Il “Pistolero” supera l’esame di italiano a Perugia: “Ora a Torino? Possibile”. L’arrivo di Edin Dzeko, però, complica l’affare: il bosniaco può debuttare già domenica, anche se rimane a disposizione di Paulo Fonseca per domani.

In taglio basso il quotidiano propone un’anticipazione dell’intervista esclusiva a Rocco Commisso, patron della Fiorentina: “Chiesa, vi dico tutto”, si legge. Il presidente viola avvisa il Milan: “Milenkovic? Vorrei tenerlo”. E sull’esterno: “Ha rifiutato l’estero, non lo svaluto. Fiorentina, io sono qui per vincere”.

