Calciomercato Napoli, Nikola Maksimovic chiede troppo per il rinnovo: si rischia di perderlo a zero

La richiesta da parte di Nikola Maksimovic per rinnovare il suo contratto con il Napoli è stata considerata troppo elevata. Ne parla anche Tuttosport, che non esclude il clamoroso scenario di tenere fino alla scadenza il difensore per poi perderlo a zero. “La dirigenza azzurra vuole capire se andrà via Koulibaly e, poi, cosa bisognerà fare con Nikola Maksimovic. Il serbo, 29 anni a novembre, è fortemente in bilico perché chiede 2,8 milioni netti per i prossimi 4 anni, vale a dire 11,2 milioni da raddoppiare fino a 22,4 milioni lordi. Conviene investire tutti questi soldi per un calciatore che negli ultimi anni non ha mai dimostrato quella continuità che l’allenatore cercava? Probabilmente no e il Napoli sta anche valutando l’ipotesi di lasciare Maksimovic libero di firmare per chi vorrà, quando dal 1° luglio sarà titolare del suo cartellino”.

Insomma, le certezze del Napoli iniziano a vacillare. Finora questa sessione di mercato estiva ha prodotto ben poco e fra due giorni comincia il campionato anche per gli azzurri.

