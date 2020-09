Napoli: seconda stagione consecutiva con Sorare, il “Global Gantasy Football game”

Per la seconda stagione consecutiva i tifosi azzurri potranno divertirsi con Sorare, un Global Fantasy Football game attraverso il quale si possono scoprire le future stelle del calcio e comporre formazioni ideali con le carte della SSC Napoli. Ci sono premi in palio ogni settimana. La SSC Napoli è stata una delle prime squadre italiane ad unirsi a Sorare per migliorare il coinvolgimento con i fan di tutto il mondo. Il gioco è ufficialmente concesso in licenza con oltre 100 squadre internazionali. A differenza dei giochi di fantacalcio tradizionali, i giocatori sono rappresentati da carte ad edizione limitata. Queste carte possono essere scambiate liberamente sulla piattaforma Sorare.

La tecnologia blockchain è utilizzata per garantire l’autenticità e la “scarsità digitale”delle carte. Ogni giocatore è rappresentato da una carta Unica, da carte Super Rare (10), da carte Rare (100), o da carte Comuni (carte ad edizione illimitata). Gli user di Sorare sono classificati sulla base delle performance dei giocatori in campo, ma anche mediante i punteggi bonus connessi al livello delle carte usate. Più rara è una carta e più importanti sono i punteggi bonus.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



