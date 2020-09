Alessandro Renica ci crede: “Juventus, Napoli, Milan e Inter possono andare in Champions”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” ha parlato l’ex azzurro Alessandro Renica. “Cessione Koulibaly? Teoricamente ci perde molto, ma se il ragazzo non è motivato a rimanere a Napoli allora il discorso cambia. Sul giocatore però non si discute, è un giocatore importante che se decidesse di restare sarebbe una garanzia. Se fossi l’allenatore del Napoli chiederei di tenerlo? Sì, soprattutto se il ragazzo è convinto”.

“Portiere uomo aggiunto nella manovra? Pirlo non dice niente di nuovo, anche Sacchi aveva già in studio queste cose. Conta quello che dice il campo, nel calcio non si inventa niente. Per la Juventus magari questa impostazione va bene, per altre squadre no. Griglia di campionato? Juventus, Napoli, Milan e Inter sono a pieno titolo quelle che possono andare in Champions, bisognerà però vedere le prime giornate di campionato e la qualità dei giocatori. Ora è prematuro parlarne, vedremo”, ha aggiunto.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.