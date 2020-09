Calciomercato Napoli, secondo Raffaele Auriemma possono arrivare Gerard Deulofeu e Sokratis Papastathopoulos

Raffaele Auriemma ha parlato su calciomercato.com delle possibili mosse del Napoli nelle prossime settimane. “Se il mercato non decolla è tutta colpa delle tv. Qualcuno dirà: ‘Ma sei impazzito?’ No, ho fatto due conti, proprio come li hanno fatti i presidenti delle società di calcio di serie A. Fino a quando non si saprà chi si aggiudicherà i diritti televisivi del triennio 2021-2024 e quanti soldi percepirà ognuno dei club nella massima serie, state certi che si giocherà al risparmio, con una forma elementare di autofinanziamento del mercato. Ad esempio, la Roma comprerà Milik con i soldi che sono arrivati dalla cessione di Under e farà altre operazioni con i soldi di Dzeko. Idem il Napoli”.

“Ricordando che a gennaio sono stati acquistati Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani, a luglio c’è stato l’investimento Osimhen (47 milioni cash) che sarà finanziato dalla cessione di Allan (25 milioni più bonus) e di altri elementi in uscita come Ounas e Younes. E per completare l’organico di Gattuso? Lo si farà prendendo prestiti (Deulofeu dal Watford) e calciatori a scadenza (Papastathopoulos dall’Arsenal), ma anche reinvestendo la cifra che De Laurentiis riceverà dalla cessione di Koulibaly”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.