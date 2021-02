Umberto Chiariello tuona: “La vittoria col Granada va annoverata tra le pagine nere del calcio italiano”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, Umberto Chiariello ha detto la sua sul momento del Napoli. “Fine della settimana delle Coppe Europee, dove apparentemente siamo andati bene con due vittorie e un pareggio, ma in realtà qui conta la qualificazione. La vittoria del Napoli è una sconfitta. La vittoria col Granada va annoverata tra le pagine nere del calcio italiano e del Napoli. La Lazio è fuori in pratica, l’Atalanta quasi fuori, la Juventus in bilico ed è intervenuto Fabio Capello dicendo cose importanti: la differenza la fa la qualità dei giocatori e gli altri ne hanno di più e dicendo che noi siamo troppo malati tattica, quando poi servirebbe intensità. Sacchi invece invita a non giocare con il libero, ed è vero perché toglie un uomo al centrocampo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“L’unica squadra che non accetta il libero è l’Atalanta di Gasperini. Sacchi è legato a questo schema mentale, ma quello che dice Capello mi piace di più. Capello dice che ci sono generazioni tattiche figlie di un certo ‘guardiolismo’, relativo al fatto che tanti giocano impostando da dietro, che serve solo se muovi palla velocemente. La palla dovrebbe suonare e si finisce per diventare prevedibile. E lo fa anche l’Atalanta. Anche lui, insomma, dice che in Italia siamo presi dalle solite mode, ma di originale nel calcio italiano cosa c’è? Poco e niente e la differenza la si vede quando giochiamo in Europa”.