Ivan Zazzaroni rivela: “Aurelio De Laurentiis mi chiese dei pareri, gli dissi di prendere Pepe Reina e Nikola Maksimovic”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto in queste ore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere Dello Sport. “Napoli? è una squadra in confusione. È una squadra che non sta bene e una squadra che non sta bene fa l’arrembaggio confuso. Gattuso confermato? È chiaro ed evidente che nella testa del presidente c’è qualcosa di nuovo per il prossimo anno. Quindi si va avanti cercando di non perdere questo quarto posto. Chi prendi oggi? Chi è che arriva oggi a Napoli per fare 4 mesi? Nessuno. Spalletti? Secondo voi risolve il problema? Spalletti forse non è nemmeno l’idea che hanno in testa. Benitez? Se Aurelio De Laurentiis avesse la risposta definitiva di Benitez, aspetterebbe? Sarri? Credo sia molto difficile. Credo che lui voglia andare ad allenare e non a gestire”.

“Bisogna chiedersi che Napoli sarà il prossimo anno. Penso che sarà più un Napoli a misura di crisi. Gattuso? Gli voglio bene ma non mi tiro indietro. De Laurentiis? Una volta ci vedemmo nel suo ufficio e mi chiese dei pareri sui giocatori e gli dissi di prendere Reina, perché me ne aveva parlato anche con Giovanni Galli. Poi gli dissi purtroppo di prendere Maksimovic. Se mi chiedesse un allenatore? Direi Sarri. Prenderei Sarri dal 1 luglio, ma dovrebbe avere la garanzia che non gli rompano le palle. Poi mi piace molto Italiano, Juric che fa un gioco alla Gasperini. De Zerbi. Italiano ha un bel curriculum e sta facendo cose strepitose. De Zerbi è un dezerbiniano, pensa solo al suo calcio. Juric è Gasperiniano. Io vorrei rivedere di nuovo Maurizio Sarri”.