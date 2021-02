Calciomercato Napoli, Paolo Bargiggia sottolinea: “Non sottovaluterei un addio di Hirving Lozano o anche di Lorenzo Insigne”

Paolo Bargiggia, giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni de ‘Il Sogno nel Cuore’, trasmissione di 1 Station Radio, del mercato del Napoli: “Chi potranno essere i grandi sacrificati sul mercato estivo? Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, ma non solo. Al di là di Fabian e Koulibaly, non sottovaluterei un addio di Hirving Lozano, che sta facendo meglio e può portare ritorno economico, o anche di Lorenzo Insigne, sebbene cedere il capitano sia più complesso. Ecco: due di questi quattro, De Laurentiis vorrebbe venderli”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Colpi in entrata? Arriverà Mattia Zaccagni. Si aspetterà di capire chi sarà lerede di Gennaro Gattuso in panchina, ma Zaccagni lo faranno lo stesso. Nuno Tavares piace, ci sono stati contatti, abbiamo riscontri, ma non è chiusa. La sola operazione chiusa, ad oggi, è Zaccagni. Quanto all’allenatore, restano in piedi le piste che porterebbero a Vincenzo Italiano dello Spezia ed Ivan Juric dell’Hellas Verona. Alle altre voci, invece, credo poco”.