Umberto Chiariello spiega il crollo di Kalidou Koulibaly: “Il Napoli ha pagato più di tutte con il mal d’Africa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell’emergenza del Coronavirus e del momento di Kalidou Koulibaly. “Stanno pensando ad ogni livello come salvare il calcio, ma restano delle incongruenze. Una delle più grandi è la collocazione della Coppa d’Africa, il Napoli quest’anno ha pagato più di tutte con il mal d’Africa che ha colpito Koulibaly. Senza un giorno di riposo è tornato a Napoli, buttato in campo, autogol con la Juve, crollo di Koulibaly che quest’anno non c’è stato. Si torna a parlare di una collocazione in piena attività dei campionati Europei, oggi se compri un calciatore africano devi sapere che ogni 2 anni non darà quanto ti aspetti. Infantino deve intervenire anche su questo punto. Sarà anche vero che il Coronavirus che ci mette in ginocchio tutti, arriva dalla Cina, ma sento anche voci di mercato abbastanza esotiche. Noi abbiamo preso Petagna, vogliamo valorizzarlo? Dobbiamo andare alla ricerca del sostituto di Milik e la voce giusta è Jovic, basta nomi esotici”.