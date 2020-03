GAZZETTA – “Gigio tra Premier e Psg, Juve su Tonali e Chiesa”, Gennaro Gattuso confermato

“Gigio tra Premier e Psg, Juve su Tonali e Chiesa” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il giovane portiere del Milan studia inglese e se non rinnova può ripartire altrove. Intanto, il club bianconero lavora ai rinnovi dei contratti e tra questi ci sono quelli dell’ex Napoli Gonzalo Higuain e di Federico Bernardeschi. L’argentino sembra essersi ripreso la “Vecchia Signora”. Sul mercato, invece, piacciono Sandro Tonali e Federico Chiesa.

Ormai sono trascorsi 100 giorni dall’insediamento di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Un traguardo importante, per questo la rosea ha ripercorso tutte le tappe di “Ringhio” e ricorda anche che il rapporto con Aurelio De Laurentiis è idilliaco. Il presidente azzurro è soddisfatto per la svolta che c’è stata con il suo avvento ed è da lui che vuole ripartire per ritornare nuovamente in Champions League. La conferma del mister arriverà, quindi, anche senza la qualificazione all’Europa che conta.