Gonzalo Higuain viola la quarantena imposta dalla Juventus: l’ex Napoli è tornato in Argentina

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia la scorsa, ritirandosi in Argentina nel pieno dell’epidemia del Coronavirus. La sua scelta viola in tutto e per tutto la quarantena imposta dalla Juventus dopo i casi di positività di Daniele Rugani e Blaise Matuidi, ma l’ex Napoli è riuscito a partire. Nelle scorse ore, secondo quanto riportato dal sito de la Repubblica, il giocatore si sarebbe sottoposto al tampone per il Covid-19. Dopo aver appreso dell’esito negativo ha presentato all’aeroporto di Torino Caselle una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al Coronavirus. Un jet privato lo attendeva quindi in pista. Gli agenti della Polaria non hanno dunque potuto far altro che autorizzare il volo. Il calciatore è andato prima in Francia, per poi partire dalla Spagna così da poter raggiungere Buenos Aires. Gli agenti hanno anche contattato la Juventus per capire se le certificazioni presentate fossero vere, ma non è chiaro se la società bianconera fosse informata delle intenzioni del tesserato.