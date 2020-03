CDS – “Nelle tasche dei campioni”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus, che continua naturalmente a tenere banco. C’è da considerare poi la questione legata al taglio degli ingaggi dei giocatori di Serie A, per contrastare quello che sarà il profondo problema economico che colpirà il nostro calcio quando tornerà tutto alla normalità. “Nelle tasche dei campioni” è il titolo al riguardo. Si prevedono non poche polemiche su un provvedimento di questo tipo. Qualche giocatore potrebbe minacciare anche di cambiare aria.

Spazio, poi, all’intervista all’immunologo Francesco Le Foche, che spiega come sia probabile che il contagio da Coronavirus sia esploso a San Siro, in occasione della partita tra Atalanta e Valencia: “È la partita zero che spiega tanti malati e morti”. Intanto, si litiga per stabilire quando sarà possibile riprendere almeno le sedute di allenamento. Napoli e Lazio sono stanche di aspettare, mentre Dries Mertens ha chiesto scusa per una corsetta svolta nei giorni scorsi fuori da casa.