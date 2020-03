Carlo Alvino sulla ripresa della Serie A: “Bisogna far prevalere il buon senso prima di stabilire una data certa”

La Serie A attende di capire quando potrà ripartire ufficialmente. Mancano 12 giornate ancora per completare il programma del calendario e la lotta per lo scudetto è ancora aperta, così come quella per la salvezza. Restano da stabilire anche i verdetti sulle squadre qualificate alle coppe europee della prossima stagione. Infine, c’è da concludere la Coppa Italia, che stava vedendo il Napoli protagonista e favorito. Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, in merito all’emergenza Coronavirus che ha colpito anche l’Italia e il mondo del calcio. “Questa situazione legata al Coronavirus dà tanto il senso di terza guerra mondiale. È triste doverlo dire, la situazione non migliora ancora, dobbiamo rispettare le regole evitando di spostarci da casa. Ho difficoltà a pensare che si possa fissare una data per il ritorno in campo. Bisogna far prevalere il buon senso prima di stabilire una data certa”.