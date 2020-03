Calciomercato Napoli: il retroscena su Andrea Petagna a gennaio

Nella campagna di mercato invernale il Napoli ha completato l’acquisto di Andrea Petagna in vista della prossima stagione, che potrebbe vedere l’addio definitivo di Arkadiusz Milik. Il polacco non trova l’accordo con la società per il rinnovo del contratto. Il conduttore Valter De Maggio ha svelato allora ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Aurelio De Laurentiis voleva Andrea Petagna già a gennaio. Il presidente aveva aumentato l’offerta di 5 milioni di Euro, ma la SPAL è stata inamovibile.

La stessa stazione radiofonica ha poi fatto sapere che il Napoli andrà presto all’assalto di Gaetano Castrovilli, giovanissimo talento della Fiorentina adocchiato ormai da tempo. In questo caso si tratta di un’operazione comunque molto difficile per le alte pretese della società viola, che non vuole liberarsi facilmente del suo gioiellino. Il centrocampista piace tantissimo in Serie A, ma la Fiorentina non esclude di fare affidamento su di lui anche nella prossima stagione.