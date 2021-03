Umberto Chiariello sottolinea: “Tiémoué Bakayoko è un disastro, ogni volta che entra in campo ne fa qualcuna”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan. “Premetto che stasera mi disturberebbe sentir parlare di due cose: le assenze del Milan e il rigore non dato ai rossoneri sull’intervento di Bakayoko. A me è sembrato rigore, ma questo inficia poco. La squadra di Pioli non avrebbe meritato di pareggiare, il Napoli ha strameritato la vittoria. Va dato atto a Gattuso e alla sua squadra che stasera a San Siro ha nettamente dominato in termine di palle gol e di gioco. Le chiacchiere stanno a zero, quando le cose sono giuste vanno dette per come sono. Abbiamo visto un Napoli razionale che non ha giocato all’indietro, che non ha cercato il palleggio insistito ma ha cercato di arrivare sulle punte, con un Fabian Ruiz che finalmente ha mostrato quel giocatore che può essere”.

“Finalmente abbiamo visto una squadra che ha mirato all’obiettivo e l’ha colto. Certo fare entrare Bakayoko a pochi minuti dalla fine è per cuori forti. Questo ragazzo è un disastro, ogni volta che entra in campo ne fa qualcuna, non so se Gattuso abbia qualche sintomo di masochismo nel farsi del male da solo. (…) Quello che conta è che abbiamo visto un Napoli di nuovo con la testa. Non ha ancora Mertens e Osimhen, i centravanti di cui ha bisogno non sono ancora in forma, però c’ha un’idea di centravanti davanti che può far sviluppare un’idea di gioco. Soprattutto, togliendo Bakayoko da mezzo al campo, con Demme, nonostante il caos tattico, ha un giocatore che c’è, è vivo e lotta insieme a noi. (…) Questo Napoli c’è, è vivo, interessante e finalmente verticale; forse a Gattuso qualcosa è arrivato all’orecchio”.