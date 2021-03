Raffaele Auriemma commenta: “Ho rivisto il Napoli che il 16 dicembre mise sotto l’Inter a San Siro nonostante la sconfitta”

Con un video su Youtube, Raffaele Auriemma ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan. “Se ti puoi allenare per tutta la settimana, recuperi una parte degli infortunati e il tuo avversario è stanco per l’impegno infrasettimanale in coppa, può succedere che tu vinca la partita perché l’altro non ha la reazione organica che servirebbe. Quindi era comprensibile se il Napoli ha avuto quel calo avendo giocato per 2 mesi 19 partite in 64 giorni, con tanti infortunati e alcuni giocatori non al meglio dopo il COVID. Mi riferisco soprattutto al presidente De Laurentiis che adesso è tornato in se ed ha capito il valore di questa squadra e del suo allenatore. Però nei momenti di difficoltà Aurelio De Laurentiis avrebbe dovuto essere un po’ più vicino all’allenatore e ai suoi ragazzi, uscendo allo scoperto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Adesso il Napoli dovrà confermarsi, andando a giocare contro la Roma, impegnata in Europa League giovedì. Vedremo poi cosa farà l’Atalanta contro il Verona, ora il campionato entra nel vivo che comincia adesso. Lo dico a quelli che fino a pochi giorni fa davano tutto per finito. Ho rivisto il Napoli che il 16 dicembre mise sotto l’Inter a San Siro nonostante la sconfitta. In quella gara gli azzurri persero Mertens, che non è ancora al meglio e fa fatica. Mentre si è ripreso alla grande Victor Osimhen, avete visto che impatto ha avuto sulla partita? Gli avversari lo temono e un po’ tutti lo hanno picchiato in una maniera selvaggia”.