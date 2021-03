CDS – Il Napoli palleggia in faccia al Milan in attesa della Roma

in

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa per il titolo: “Lo scudetto è servito. L’Inter passa a Torino. Milan battuto dal Napoli, Conte vola a +9”. A centro pagina spazio all’importante vittoria del Napoli nel posticipo di San Siro: “Gattuso raggiunge la Roma al 5° posto. Domenica lo scontro diretto all’Olimpico”.

“Il Milan ha scoperto di avere l’acido lattico anche nella testa, svuotata di idee e depotenziata dalla prolissità di Kessie. Il Napoli si è messo a palleggiare in faccia al Milan, riempendola di Zielinski e di Fabian Ruiz, di Demme e di due esterni, Di Lorenzo e Hysaj, capaci di far male”, si legge. “CR7 colpisce Cragno, era da rosso”, polemica nella moviola di Cagliari-Juventus. Il portoghese avrebbe meritato il rosso al quarto d’ora, dopo un intervento con gamba altissima sul volto di Alessio Cragno. Sulla scena del rigore invece pochi dubbi: il portiere non prende il pallone e stende il numero 7 bianconero.