GAZZETTA – “Cin CInter!”

“Cin CInter!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri, sempre più primi in classifica. Il Napoli batte il Milan. Ottavo successo di fila contro un Torino pericoloso. Decisivo Lautaro Martinez. Sono tre punti pesanti nella corsa scudetto. Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c’è spazio per il posticipo con il titolo seguente: “Colpo Ringhio, rigore negato al Diavolo: è bufera Champions”. Match deciso da un gol di Matteo Politano, mentre nel finale è stato espulso Ante Rebic. Adesso con la vittoria degli azzurri è bagarre per centrare il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale, con un titolo su Cristiano Ronaldo: “1-2-3… Applaude Pelé”. Il brasiliano superato da CR7: “Bravo”. A Cagliari la squadra di Andrea Pirlo riparte dopo il flop in Champions League contro il Porto, ma il suo fuoriclasse ha rischiato il rosso per un’entrata su Alessio Cragno sullo 0-1. Altri risultati: la Roma cade a Parma, ira Paulo Fonseca sugli arbitri. Bologna show con la Samp.