Peppe Iannicelli sta con la società: “Se Gennaro Gattuso deve andare in conferenza a dire bestialità, meglio farlo tacere”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato il silenzio stampa a tempo indeterminato del Napoli. “Se io società devo mandare Gattuso in conferenza stampa per dire quelle bestialità, allora forse è meglio che lo metto a tacere. Perché quando Gattuso dice: ‘Dobbiamo ringraziare Maksimovic e Hysaj perché sono a fine contratto e ci stanno dando una mano’, io vado ai matti! Gattuso non si può permettere di dire queste cose, che cosa vuol dire che i giocatori sono a scadenza di contratto? Se sono a scadenza vuol dire che la società ha fatto delle valutazioni rispetto nelle quali tu tecnico non devi intervenire, tu devi allenare quello che hai a disposizione”.

“Per me queste sono cose gravi, così come quando dopo che la società ti ha rinnovato la fiducia, e però si è giustamente guardata attorno, vai in conferenza stampa a dire di sentirti maltrattato e sfiduciato. Allora se questa è la capacità di comunicazione dell’allenatore in un momento così delicato, allora io società faccio anche bene a farlo star zitto”.