Umberto Chiariello ricorda il Napoli di Rafa Benitez: “Ha lasciato le macerie e fatto perdere 100 milioni”

Umberto Chiariello, è tornato sul vecchio Napoli di Rafa Benitez durante il suo ultimo intervento a Super Sport, su Canale 21, rispondendo alle telefonate in diretta dei tifosi. “Dal punto di vista economico, Benitez a Napoli ha lasciato le macerie. E’ una cosa oggettiva. Benitez ha fatto perdere al Napoli oltre 100 milioni di Euro per aver fallito due qualificazioni Champions alla portata degli azzurri. La prima contro l’Athletic ai preliminari, contro una squadra che poi perderà col Torino, la seconda perdendo in casa con la Lazio. Non solo: è vero che ci ha portato in semifinale di Europa League, ma al di la degli errori arbitrali, col Dnipro il Napoli ha giocato molto male”.

“E ancora: è vero che con lui sono arrivati grandi giocatori, ma come li faceva giocare? Hamsik sottopunta non andava bene, Jorginho e Koulibaly non erano gli stessi visti con Sarri, Albiol sembrava un pacco in difesa”. Da ricordare che, comunque, Rafa Benitez è stato anche uno dei tecnici più vincenti della storia del Napoli, con una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana conquistate nel 2014.