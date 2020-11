Napoli, Marco Amelia è sicuro: “Alex Meret è il portiere del futuro”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, è intervenuto in queste ore Marco Amelia, ex portiere del Milan e campione del mondo del 2006. “Con la Polonia Insigne ha fatto un’ottima gara come tutta l’Italia, abbiamo bisogno di una Nazionale che avvicini la gente senza perdere la nostra peculiarità, ossia la capacità di difendere. Bastoni sarà un giocatore che andrà a sostituire i grandi campioni che abbiamo avuto in difesa nel passato. Stasera potrebbe arrivare la qualificazione alle Final Four della Nations League e la possibilità di giocarle in Italia, sarebbe importante per il nostro calcio. Mancini e i suoi ragazzi stanno facendo ottime cose. Spero di vedere sempre più ragazzi italiani protagonisti nella nostra Serie A. Mi auguro per il calcio italiano che questa Nazionale torni a vincere, senza le vittorie tutti si dimenticano dei buoni risultati ottenuti”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Gattuso a Napoli? Non era facile per Rino, andava a sostituire Ancelotti. Ha saputo tirare fuori tutto quello che è capace di fare. Ha amalgamato tutto l’ambiente giocando un calcio che ha portato dei risultati, quando si vuole vincere tutto l’ambiente deve fare questo. Lui sa come si vince, credo che il Napoli farà bene proprio perché si sta creando quell’ambiente positivo. (…) I portieri della Nazionale e del Napoli? Donnarumma e Meret sono tra i portieri più forti a livello europeo. Il Napoli ha due numeri uno forti, Ospina è più che un ottimo portiere e per Meret sono contento, quando viene chiamato in causa fa sempre bene, il Napoli ha il portiere per il futuro”.