Napoli, parla l’agente di Fabian Ruiz: “Il rinnovo è in standby da tempo”

Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha parlato a Goal.com del momento del centrocampista spagnolo, titolare fisso nel Napoli di Gennaro Gattuso. “Fabian è titolare e un giocatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola e credo che sarà ancora più importante per entrambe. Giocherà molti altri anni nella Selección. A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei. Il rinnovo, che era stato programmato, è in standby da tempo e non ci sono stati passi avanti. Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto. Gli Europei? Li giocherà e credo che saranno una vetrina spettacolare per lui. Non vede l’ora. È già stato il migliore giocatore degli Europei Under 21 e ha l’obiettivo di essere uno dei migliori anche di Euro 2020″.

Oggi Fabian Ruiz compone la mediana del centrocampo azzurro insieme al nuovo arrivato Tiémoué Bakayoko, nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso. La vera consacrazione, però, tarda ad arrivare.