Napoli, Aurelio De Laurentiis infuriato per i troppi infortuni in vista del Milan

La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione di Tiémoué Bakayoko. “Il francese si è fermato per influenza e ieri registrava una temperatura alta. Lo staff medico del Napoli tende a scongiurare ipotesi Covid. L’esito dei tamponi effettuati al gruppo (tutti negativi lunedì) e i sintomi finora accusati dal centrocampista tenderebbero a escludere un contagio del virus. Comunque Bakayoko rimane isolato a casa. Lui è convinto di debellare in fretta questa influenza e conta di tornare disponibile per giocare domenica da ex contro il Milan, dove ha giocato sotto la guida di Gattuso. Nel caso non dovesse farcela per la sua posizione è pronto il tedesco Diego Demme”.

Aurelio De Laurentiis sarebbe su tutte le furie. Il Napoli dovrà sicuramente rinunciare a Elseid Hysaj, positivo al Coronavirus con la nazionale albanese, ma anche a David Ospina, infortunato in Colombia e che ieri non ha giocato a Quito contro l’Ecuador. Si aggiunge la situazione di Victor Osimhen.