CDS – Napoli, le assenze aumentano: fuori anche Fernando Llorente

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in pagina con le parole dell’ex tecnico rossonero Fabio Capello. “Napoli e Milan sono mature per lo scudetto. Gattuso ha risollevato i partenopei, Pioli dispone di giocatori imprevedibili”. Al centro spazio alla sfida di Nations League tra Bosnia e Italia in programma stasera, che consentirà a gli azzurri di confermare il primo posto nel girone. “Prima l’Italia, in Bosnia per la vittoria che vale anche la sede della Final Four”.

A Napoli, intanto, aumentano le assenze in vista del big match con il Milan di domenica sera. Anche Fernando Llorente, come Tiémoué Bakayoko, ha la febbre e per questo motivo ieri non si è allenato. L’attaccante spagnolo, però, è risultato negativo al Coronavirus. Momento davvero delicato per i calciatori del Napoli alle prese con diversi problemi. Hysaj è positivo e David Ospina si è infortunato in Nazionale così come Osimhen. Gennaro Gattuso non è molto tranquillo.