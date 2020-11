GAZZETTA – Antonio Conte approva gli scambi: Matias Vecino al Napoli in cambio di Arkadiusz Milik

“Inter scambia tutto” è il titolo d’apertura scelto quest’oggi da La Gazzetta dello Sport. “Le mosse per far felice Conte”, scrive la rosea, che ipotizza le future strategie di mercato dei nerazzurri: “Eriksen per Paredes con PSG e Vecino per Milik con il Napoli. Due fronti caldi per gennaio”. “Roma chiama Totti” è invece la suggestione che il quotidiano propone in taglio alto. Dan Friedkin e Guido Fienga starebbero parlando con l’ex capitano per un nuovo ruolo nella società giallorossa.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Di spalla c’è spazio anche per la Nazionale, impegnata questa sera contro la Bosnia. “Voglia di gran finale”. Gli azzurri possono confermare definitivamente il primo posto nel girone di Nations League. Infine, in taglio basso il quotidiano si occupa delle criticità provocate da Coronavirus e infortuni, proiettandosi verso il big match del prossimo turno: “Milan al vice del vice, in panchina va Bonera. Napoli: allarme per 4”. Cresce l’ansia per domenica.