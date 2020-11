Coronavirus, Mario Sconcerti avvisa: “12-13 società sono sul punto di saltare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha descritto un quadro molto grave del calcio italiano in questo periodo. “In un momento così delicato è difficile trovare regole comuni per club e nazionali. Se le applichi al calcio non si gioca. Il sistema della bolla non funziona: le squadre hanno avuto talmente tanti contagiati che ormai saranno vicini all’immunità di gregge. Inutile che l’aiuto allo Stato lo chieda un tesserato come Marotta, deve essere il presidente o proprietario della società a farlo. Curioso che poi si andrebbe a sostenere cinesi o americani… Quello che la gente non vuole capire è che i club non hanno incassato niente da ormai 8 mesi, con stadi chiusi e sponsor che se ne sono andati. E sento anche parlare del prossimo mercato… Si chiede il grande centravanti ma non solo non c’è un Euro, ma anche 4 miliardi di debiti consolidati”.

“In molte società i giocatori non stanno prendendo gli stipendi adesso… Sotto questo aspetto a Firenze si è avvantaggiati, ma ci sono almeno 12-13 società sul punto di saltare. In pari ormai non lo siamo da un pezzo con gli altri, non vinciamo niente da dieci anni… Pensate che la nostra squadra migliore ha 500 milioni di debiti e, nonostante il taglio stipendi, ha concluso l’anno in deficit di 90 milioni. Bisogna capire quanto è possibile aiutare un sistema che porta 1,4 miliardi di Euro di tasse, o quanto il paese accetti grandi province che rimarranno senza calcio. Serve un approccio di guerra, serve capire che non si va più al supermercato ma si mangia quello che si trova”.