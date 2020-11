Calciomercato Napoli, Kostas Manolas potrebbe finire in Premier League a gennaio

Vincenzo Morabito, operatore di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Emerson Palmieri al Napoli? Al Chelsea c’è sicuramente la volontà di separarsi di alcuni giocatori che non rientrano tra le scelte di Lampard, a gennaio cambieranno qualcosa per centrare un posto in Champions. Dopo Juve e Inter si parla molto di Napoli in questo momento, potrebbe esserci un’altra operazioni stile Bakayoko”.

“Mercato di gennaio? Qualcosa si farà, credo molto nell’Inter protagonista nella prossima finestra di mercato, Conte sta spingendo, le altre qualche operazione la faranno, ma niente di grande. Operazioni col Napoli? Il club ha due problemi in uscita, il principale è Milik, si proverà a guadagnare qualcosina, a settembre c’era stata un’offerta da 25 milioni dal Newcastle rifiutata. Poi c’è Manolas che potrebbe finire in Inghilterra, ci sono diversi club interessati. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore, con un’offerta congrua potrebbe partire“.