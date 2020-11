Elseid Hysay positivo al Coronavirus: il Napoli senza tre giocatori contro il Milan

Altra tegola per Elseid Hysaj. Il terzino albanese, impegnato con la propria Nazionale durante la sosta, si è ritrovato positivo al Coronavirus nelle ultime ore. “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania”, recita il comunicato ufficiale del club azzurro. In vista del big match con il Milan di domenica sera, Gennaro Gattuso dovrà dunque richiamare all’ordine Mario Rui e Faouzi Ghoulam, spediti direttamente in tribuna nell’ultima trasferta di Bologna.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Come se non bastasse, molto probabilmente il Napoli dovrà a fare a meno di altre due pedine fondamentali. Tiémoué Bakayoko ha la febbre alta e si è messo in isolamento, mentre Victor Osimhen ha riportato la lussazione della spalla con la sua Norvegia. Insomma, “Ringhio” dovrà reinventare la formazione contro la sua ex squadra, che a sua volta è rimasta senza un vero allenatore a causa del Covid.