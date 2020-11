Vincenzo Spadafora annuncia: “Il Governo deve sostenere il mondo dello sport, che deve capire come riadattarsi”

Il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato anche della Serie A durante l’intervento al “Social Football Summit 2020”. “I progetti che abbiamo presentato per il Recovery Fund puntano sull’innovazione e sullo sport. Le sfide della pandemia ci impongono di investire e guardare al futuro con fiducia e coraggio, mettendo a sistema tutti gli attori principali capaci di sostenere la crescita. Abbiamo chiesto un miliardo di Euro per sostenere le nostre idee e nelle prossime settimane parleremo con l’Unione Europea per discutere la fattibilità e la coerenza dei nostri progetti. Il Governo deve sostenere il mondo dello sport, ma anche il sistema sport, e calcio nello specifico, deve capire come riadattarsi. Il mondo del calcio deve però essere in grado di ragionare come sistema, piuttosto che portare avanti istanze e richieste basate su esigenze che sono a volte troppo personali. Il Governo e le istituzioni devono avere un approccio diverso”.

“Questo mondo deve essere gestito senza personalismi, prendendo anche da modelli internazionali. Anche il sistema di governance e del mondo sportivo va rivisto, sempre con quell’autonomia che lo sport reclama sempre. Chi ha una responsabilità alla fine viene spesso tirato da una parte e dall’altra, ognuno pensa di poter fare meglio. Noi avremo anche fatto degli errori, ma ci siamo trovati di fronte a situazione nuova, nessuno sapeva come gestirla. Credo che in questo momento storico nessun altro vorrebbe essere al mio posto, le difficoltà di mettere insieme esigenze diverse. Bisogna venire fuori da personalismi. Problema settore sport è oggi, non domani. Questa è stata la sfida più difficile. Ascoltare tutti e poi prendere decisioni sperando che gli effetti possano essere utili a tutto il mondo dello sport”.