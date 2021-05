Umberto Chiariello pensa già al mercato: “Ci vogliono 4 soli acquisti importanti: 2 centrocampisti, un terzino sinistro, un difensore mancino”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21 e Radio Punto Nuovo, ha detto la sua in merito alle strategie future del Napoli tramite alcuni tweet. “Coniugando interessi economici e tecnici, penso che con Sarri, Veretout e De Paul, la conferma di Hysaj, il ritorno di Tutino, Gaetano, Luperto e Ounas, un terzino sinistro e un difensore mancino forti (via Ruiz, Koulibaly, Petagna ed Elmas oltre Maksimovic e Bakayoko) il Napoli lotterebbe per vincere lo scudetto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ci vogliono 4 soli acquisti importanti: 2 centrocampisti (De Paul su tutti); un terzino sinistro; un difensore mancino. Poi un po’ di sfoltimento rosa e reinserimento nei 25 di giovani nostrani. Puntare su 21 calciatori: 2 portieri, 7 difensori polivalenti, 5 centrocampisti, 5 ali e sottopunte, 2 punte. Poi gli altri”, ha aggiunto il giornalista. Il mercato estivo si avvicina e molti addetti ai lavori inizieranno a fantasticare. Finché non sarà chiaro chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, però, ipotizzare le mosse di mercato risulta arduo.