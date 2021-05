Raul Albiol ricorda Napoli: “Ogni volta che posso vedo le partite. Sono tutti nel mio cuore”

Ha trascorso diverse stagioni al Napoli da gran protagonista, da vero perno della difesa prima di tornare nella sua Spagna. Oggi Raul Albiol giocare nel Villareal finalista di Europa League. L’ex azzurro ha parlato della sua esperienza a Napoli in un’intervista concessa a Sky Sport. “La verità è che amo Napoli, così come lo ama la mia famiglia. Io posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e penso che riusciranno a raggiungere la Champions League. Tifo sempre Napoli, ogni volta che posso vedo le partite. Sono tutti nel mio cuore”.

L’addio di Raul Albiol fu alquanto burrascoso. Nonostante la grande diligenza, Aurelio De Laurentiis non si fece troppi problemi a polemizzare nel corso della sua cessione. La presenza dello spagnolo è stata determinante per la formazione di Kalidou Koulibaly, considerato oggi tra i centrali più forti del mondo. Insomma, il giocatore ha lasciato una bella eredità a Fuorigrotta…