Il retroscena di mercato: “Gonzalo Higuain alla Juventus prevedeva anche Stefano Sturaro a Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, che ha raccontato un retroscena sul Napoli. “Stefano ha lavorato molto quest’anno per vedere la luce e spero che questo sia l’anno definitivo in cui possa uscire dagli infortuni, se li porta dietro dagli anni della Juventus. Sfortunato ma è un lavoratore integerrimo, non molla mai. Higuain alla Juventus prevedeva anche Sturaro a Napoli. Giuntoli finì la carriera da calciatore a Sanremo dov’è nato Stefano, l’ha sempre seguito. Più volte siamo stati vicini a Cristiano, ben prima che lui andasse a Napoli. Stefano in una città come Napoli starebbe da Dio, ha sempre ottimi rapporti con la tifoseria. Sicuramente con Cristiano ci sarebbe stata la possibilità”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La cosa sfumò per altre situazioni, non per conti economici. Quando ci sono troppe teste che devono decidere è difficile poi che in pochi giorni si chiuda. Gattuso? Ho sentito che aveva la possibilità di andare a Firenze, forse però si è raffreddata. Non conosco le situazioni con De Laurentiis, sono personalità molto forti e devono approvare dei punti d’incontro. Sarebbe un peccato interrompere la collaborazione ma il calcio è anche questo. Allegri? Può essere un sogno di De Laurentiis, a sentito dire tra gli addetti ai lavori. Penso che abbiano le idee chiare ma che lavorino sotto traccia”.