Napoli, Massimiliano Allegri rimane in attesa: fu lui a consigliare di tenere Gennaro Gattuso

Quello di Massimiliano Allegri è un nome che interessa ad Aurelio De Laurentiis già da tempo. Negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti tra il presidente del Napoli e l’allenatore toscano, tanto che quest’ultimo avrebbe consigliato al Napoli di tenere Gennaro Gattuso. Ad oggi, comunque, Massimiliano Allegri non ha chiuso la porta agli azzurri e rimane in attesa. Secondo Sky Sport ci sono allenatori con i quali le trattative sono però già più avanzate. Uno su tutti: Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis gli ha già fatto una proposta da oltre 2 milioni e mezzo di Euro di ingaggio, ai quali vanno sommati eventuali bonus. Il presidente ha riscontrato grande disponibilità da parte del tecnico di Certaldo. Come terza alternativa, poi, ci sarebbe Simone Inzaghi: anche in questo caso c’è stato un contatto negli ultimi mesi, ma bisognerà capire se l’attuale allenatore biancoceleste riuscirà a trovare un accordo per restare alla Lazio.