Umberto Chiariello pensa al futuro: “Il Napoli ha chiare le priorità, vedremo i nomi veri che arriveranno”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato di mercato e non solo nel suo consueto EditoNapoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo, con un occhio alla prossima stagione. “Se c’è una cosa che non si ferma anche se i viaggi sono bloccati, ma si fa via cellulare, è il mercato. Il Napoli si sta muovendo per raggiungere 5 obiettivi primari: il sostituto di Koulibaly che non deve essere un Koulibaly, ma un Albiol da affiancare a Manolas”.

“Un terzino sinistro perché Ghoulam fuori dal progetto; terzino destro, aprendo la strada a Faraoni; un centrocampista se Allan va via; un sostituto di Callejon. Il Napoli ha chiare le priorità, vedremo i nomi veri che arriveranno“, ha sottolineato il noto giornalista campano in merito a quello che potrebbe essere il principale scenario del calciomercato del Napoli, che deve rinforzarsi. Staremo a vedere come si muoverà il club di Aurelio De Laurentiis, ma l’impressione è che ci saranno diversi trasferimenti in estate.