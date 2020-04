CDS – “Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli pronti a tassarsi per aiutare i cassintegrati”

“Il Governo lascia il calcio in quarantena fino al 3 maggio” è il titolo principale che si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del Corriere dello Sport. Il Premier Giuseppe Conte viene raffigurato in primo piano in un fotomontaggio nel quale indossa la maglia della Nazionale. L’ultima conferenza ha fatto scalpore e soprattutto ha confermato che il calcio non ripartirà in tempi brevi. Anche per gli allenamenti, dunque, bisognerà attendere, con buona pace delle società che si sono date battaglia fino ad ora. Anche la FIGC non sa più che pesci prendere: le dichiarazioni si sprecano e le date ipotizzate per ricominciare il campionato sono già state molteplici.

In basso spazio all’intervista all’argentino Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli. A proposito di azzurri, di spalla si legge: “Gattuso e Giuntoli pronti a tassarsi per aiutare i cassintegrati”. Indubbiamente un bel gesto da parte della società di Aurelio De Laurentiis, vicina alle vittime del Coronavirus.