Calciomercato Napoli, Gennaro Gattuso chiede le conferme di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz

Il Napoli pensa costantemente al mercato, che come noto dovrebbe prevedere diverse cessioni importanti nella prossima finestra estiva. Il mister, però, pretende alcune conferme per continuare ad allenare gli azzurri e sviluppare il proprio progetto. Il club pone così alcune basi per il futuro ed anche qualche veto sul calciomercato. Piotr Zielinski e Fabian Ruiz sono essenziali per Gennaro Gattuso: il tecnico ritiene assolutamente indispensabili i due centrocampisti per non snaturare le dinamiche di gioco. Idea condivisa anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che lavora per blindare i due giocatori.

Per il polacco pronto il rinnovo fino al 2025 con clausola da 100 milioni di Euro, mentre la situazione è diversa per lo spagnolo. Il Real Madrid è sulle sue tracce e le offerte che stanno arrivando risultano alquanto sussiegose. Per una cifra mostruosa il Napoli potrebbe anche pensare di venderlo. Prossimamente verranno avviate comunque le discussioni per rinnovare il contratto che attualmente lo lega al Napoli fino al 2023.