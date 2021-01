Umberto Chiariello fa marcia indietro su Gennaro Gattuso: “Ti rispetto e ti chiedo scusa. Ma per il resto ribadisco tutto quanto”

Umberto Chiariello ha scritto un articolo su RispettaLoSport chiedendo scusa a Gennaro Gattuso, dopo essere stato assalito dalle critiche social. “Io non so se Gattuso – nella sua invettiva di domenica pomeriggio – si riferisse a me o meno, tra l’altro ha citato i siti e le radio, non le tv (non so se per dimenticanza). Se rientro o meno nei suoi strali francamente mi interessa poco. Gattuso mi ha fatto letteralmente imbestialire perché non l’ho trovato sincero, e non è da lui. Contrariamente al personaggio senza macchia e senza paura che si è costruito, vedo che parla di tutt’altro per sviare i veri problemi che lo chiamerebbero in causa. (…) Il riferimento alle sue pescherie, visto che ha queste belle attività fuori dal calcio, è stato invece cattivo e voluto, lo ammetto: se parli come un cafone ti ricordo che non stai vendendo il pesce ma sei l’allenatore del Napoli”.

“In definitiva, tornassi indietro, la cosa che proprio non direi è il riferimento al tesserino (“Sarebbe da stracciare in faccia”). E’ stato eccessivo, è stato sbagliato, è stato un grave errore. E me ne scuso. Ha parlato il mio fegato per me, o forse la mia bile. Non so bene quale parte del mio corpaccione, ma non la mente. Non sono stato lucido, non sono stato me stesso. Rino, ti rispetto e ti chiedo scusa. Ma per il resto ribadisco tutto quanto e sono pronto a confrontarmi con tutta serenità. Io non ho chiesto la tua testa come non la chiesi per Ancelotti, per il quale usai lo slogan: “tu hai fatto i guai, tu li sistemi”. Vale anche per te. Resto tuo tifoso: perché voglio vincere. Cominciando dalla Supercoppa”.