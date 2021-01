TUTTOSPORT – La Juventus insiste per Arkadiusz Milik, ma anche Stanislav Lobotka può andare a Torino

L’edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con il mercato ed il bivio di fronte al quale si trova la Juventus. C’è l’intesa di massima con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, ma il club bianconero vuole capire se ci siano ancora possibilità per arrivare ad Arkadiusz Milik.

Quella del polacco rimane una questione molto spigolosa. La Juventus è sempre sulle tracce del polacco, anche se ovviamente tutta la situazione resta difficile da sciogliere. I bianconeri vorrebbe provarero ad anticipare l’acquisto estivo dell’azzurro, proprio per evitare il traffico che si verrà a creare al termine della stagione. Difficile trattare con Aurelio De Laurentiis che ne fa una questione di principio, con le offerte da più di 10 milioni di Marsiglia ed Atletico che sono già state rifiutate. Anche Stanislav Lobotka risulta in uscita. Alla finestra c’è il Torino, che già da tempo ha chiesto informazioni sullo slovacco. L’affare è possibile.