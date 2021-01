GAZZETTA – “Milan avanti in tutto”: rossoneri vincenti anche in Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, titola la sua prima pagina così: “Milan avanti in tutto”. In Coppa Italia a San Siro il Torino si arrende ai rigori coi rossoneri. Dopo lo 0-0 decide Hakan Calhanoglu al decimo tiro dal dischetto. Il Milan resta in corsa sui tre fronti, Zlatan Ibrahimovic gioca un tempo. Nei quarti può esserci il derby. “Inter-Juve vale di… più”: l’attacco top sfida la difesa migliore in una partita da scudetto solo per numeri uno.

“Eriksen in regia”: scongelato il danese, titolare in casa della Fiorentina questo pomeriggio alle ore 15:00. “Chance Bernardeschi”: l’attaccante potrebbe partire titolare assieme a Gigi Buffon e Giorgio Chiellini allo Stadium contro il Genoa, ore 20:45. “Verso il derby”: venerdì Lazio-Roma, sarà la sfida tra Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, un duello anche per i rinnovi. “Da Gigio a Lautaro fino a Nainggolan”: il barbiere svela i segreti dei campioni di Milan e Cagliari.